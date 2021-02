Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkener Fußgänger bringt Radfahrer zu Sturz (02/2302)

Speyer (ots)

22.02.2021, 22:30 Uhr

Eine Platzwunde am Kopf erlitt ein 50-jähriger Radfahrer am Montag gegen 22:30 Uhr, als er den Radweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Beim Passieren zweier Fußgänger, die sich zunächst auf dem angrenzenden Gehweg befanden, trat einer der Fußgänger - ein 19-jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis - plötzlich auf den Radweg, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Dieser stürzte und wurde aufgrund seiner Verletzung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 19-Jährige, deutlich alkoholisierte Unfallverursacher, bei dem eine Atemalkoholwert von 1,46 Promille festgestellt wurde, blieb unverletzt.

