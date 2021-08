Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295 Gemarkung Renningen: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag gegen 14:35 Uhr auf der B 295 zwischen Leonberg und Renningen. Der 46-jährige Fahrer eines BMW wechselte den Fahrstreifen und stieß dabei gegen den versetzt hinter ihm fahrenden Mercedes eines 52-Jährigen. Der BMW fuhr im weiteren Verlauf über die Gegenfahrbahn und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer des Mercedes wurde beim dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Der BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen und konnte die Fahrt anschließend fortsetzen. Der Mercedes wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streife des Polizeireviers Leonberg im Einsatz.

