Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in eine Garage in Eggesin

EggesinEggesin (ots)

In der Zeit vom 31. Oktober, gegen 10.00 Uhr, bis zum heutigen 13. November 2020, 10.45 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Garage in der Heidestraße eingebrochen und verursachten einen Schaden von etwa 900 Euro. Die Diebe entwendeten aus der Garage elektrische Geräte sowie auch diverse Mopedteile.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich Am Volkskulturpark gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

