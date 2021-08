Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Selbstständig gemacht

Offenburg, Zunsweier (ots)

Da eine 41-jährige Autofahrerin ihren Wagen in der Bergstraße offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11.45 Uhr machte sich der Ford, aufgrund des dortigen Gefälles selbstständig und prallte gegen verschiedene Begrenzungsmauern und Bepflanzungen. Bei den fehlgeschlagenen Versuchen der 41-Jährigen, das Fahrzeug zu stoppen, verletzte sie sich leicht. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und der Pkw wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/lk

