Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Mit Pedelec gestürzt

Lichtenau (ots)

Der Fahrer eines Pedelecs hat sich in der Nacht auf Sonntag nach einem selbst verschuldeten Unfall Verletzungen zugezogen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Augenscheinlich alkoholisiert befuhr der 34-Jährige gegen 2 Uhr den östlichen Radweg entlang der L 75 von Ulm kommend in Richtung Greffern. Auf Höhe des Wasserwerks stürzte der Mittdreißiger ersten Erkenntnissen zufolge ohne Fremdverschuldung und verletzte sich hierbei. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwartet den Mann eine Anzeige.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell