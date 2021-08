Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich in der Moltkestraße ein Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr parkte ein Autofahrer ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Moltkestraße. Als die Beifahrerin aussteigen wollte, übersah sie eine Radfahrerin, die auf dem parallelen Radweg von Durbach kommend in Richtung Stadtmitte fuhr, sodass es zu einer Kollision kam. Die verletzte Radfahrerin wurde in das Klinikum gebracht.

/ lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell