POL-OG: Ottenhöfen - Bei Mäharbeiten verletzt

Ottenhöfen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Balkenmäher kam es am Montagvormittag südlich von Ottenhöfen. Ersten Ermittlungen zu Folge verlor ein 20-jährige Arbeiter kurz nach 11 Uhr die Kontrolle über seine Maschine, sodass diese einen Abhang hinunterrutschte. Der junge Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und in eine Klinik gebracht. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. /as

