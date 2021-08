Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zweiradlenker unter Drogeneinfluss

Durmersheim (ots)

Ein Leichtkraftradfahrer sieht sich nach einer Polizeikontrolle am Sonntagabend in der Hauptstraße nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung ausgesetzt. Die mutmaßlich erhöhte Geschwindigkeit des Kawasaki-Lenkers zog kurz nach 21 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt auf sich. Während dem Sozius unmittelbar vor der Überprüfung zu Fuß die Flucht gelang, gab es für den Fahrer des Zweirads kein Entrinnen. Ein positiver Drogenvortest führte den 16-Jährigen zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus. In den mitgeführten Sachen des Jugendlichen konnten die Ermittler überdies eine Kleinmenge an Marihuana sicherstellen. Neben den anstehenden Anzeigen wird auch die Führerscheinstelle über das Ergebnis der Kontrolle unterrichtet.

