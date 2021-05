Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrorad gestohlen

Borken (ots)

Ein Pedelec gestohlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken. Die Täter entwendeten ein schwarzes Elektrofahrrad vom Typ Vicoria Emanufaktur 7.5. Es hatte in einer Gartenhütte auf einem Grundstück an der Brookstraße gestanden, wo der Diebstahl sich zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, ereignet hat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

