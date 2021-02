Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagenow (ots)

In Hagenow sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Vorfall in der Gartenstraße wurde der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ein Flachbildfernseher, ein Soundsystem, zwei Elektrowerkzeuge sowie diverse Angeln und Angelzubehör gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat vor Ort bereits die ersten Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310) entgegen.

