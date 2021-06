Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 13.06.2021, zwischen 01:05 und 01:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Bereich der Adam-Opel-Straße 1 in Frankenthal Zutritt zu der dort ansässigen IT-Firma. Im Gebäudeinnern löste sodann der Alarm aus, was vermutlich dazu führte, dass die Täter die Örtlichkeit auf selben Weg ohne Diebesgut wieder verließen. Der Sachschaden am Rolltor beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell