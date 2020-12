Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl in Hagen-Boele gesucht

HagenHagen (ots)

Unbekannte entwendeten in einem Zeitraum von Samstag (26.12.2020) bis Dienstag (29.12.2020) zwischen 22:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Fahrzeug von einem Parkplatz in der Pappelstraße. Die Halterin bemerkte am Dienstag (29.12.2020) dass sich ihr Fahrzeug nicht mehr dort befand, wo sie es zuletzt abgestellt hatte. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz CLS 500 in schwarz mit silbernen Felgen und ohne auffälligen baulichen Veränderungen.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell