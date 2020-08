Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Montag ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der - An 44 - in Landau ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 49-jährige Autofahrerin gegen eine geparkten PKW prallte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich gegenüber den Polizeibeamtem Hinweise, dass die Verursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. An dem Pkw der Frau konnten weitere frische Unfallspuren festgestellt werden, die bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden können. Die Fahrerin war mit ihrem roten Mercedes zuvor im südwestlichen Teil Landaus unterwegs.

Zeugen oder Geschädigte eines Unfalles, welcher mit der Fahrt der 49-jährigen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

