Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung an einer Schule (09.-12.04.2021)

Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter eine Glasscheibe an der Ostseite einer Schule in der Pestalozzistraße beschädigt. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell