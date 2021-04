Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen versinkt im nassen Grün (12.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Von der Straße abgekommen ist ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 7.30 Uhr auf dem Zubringer der Bundesstraße 27 zur Autobahn 864. Ein 53-jähriger geriet mit einem Mercedes-Benz Atego nach rechts von der Straße ab und versuchte, über den Grünstreifen wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. In der regennassen Wiese blieb sein 12-Tonner jedoch stecken. Er sackte so tief ein, dass ein erster Versuch, ihn mit einem Abschleppfahrzeug zu bergen, fehlschlug. Erst einem größeren Bergungs-Lkw gelang es, den Atego aus der Wiese zu befreien und wieder auf die befestigte Straße zu ziehen. Während am Laster lediglich ein beschädigter Schweinwerfer zu beklagen war, entstand bei der Bergungsaktion erheblicher Flurschaden. Die dabei massiv verschmutzte Fahrbahn des Zubringers mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei reinigen.

