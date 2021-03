Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Verkehrsunfälle auf den Autobahnen A 2, A 33 und A 44 im Bereich Bielefeld

Bielefeld (ots)

Am 13.03.2021, zwischen 12.38 Uhr und 14.20 Uhr, ereigneten sich auf der A 2, A 33 und A 44 insgesamt zwölf Verkehrsunfälle während der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Wetterlage mit starkem Regen und Hagelschauern. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der A 2 Richtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Herzebrock - Clarholz und Oelde, verletzte sich eine Person bei einem Auffahrunfall leicht. Eine Mutter mit ihrem Kleinkind verblieb nach vorsorglicher Untersuchung im Krankenhaus unverletzt. Auf der A 33 ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle mit jeweils einer leicht verletzten Person. Davon einer Richtung Brilon, zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Schloß - Holte und der andere Richtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock Senne und Schloß - Holte. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden alle in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die neun weiteren Unfälle verliefen glimpflicher, es entstand lediglich Sachschaden. Auf der A 44 ragte ein Ast eines umgestürzten Baumes auf die Fahrbahn, ein vorbeifahrender PKW streifte diesen leicht. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf der A 33 in beiden Richtungen aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten auf einer Länge von 5-6 km. Auf der A 2 und der A 44 kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Die vorläufige Schadenshöhe beträgt ca. 90.000 Euro.

