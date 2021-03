Polizei Bielefeld

POL-BI: Nächtliches Picknick im Supermarkt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Am Donnerstagmorgen, 11.03.2021, wurde die Polizei über einen besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Supermarkt informiert. Unbekannte hatten sich in der Nacht an diversen Waren bedient und waren in unbekannte Richtung entkommen.

Gegen 05:50 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Föhrenstraße einen Einbruch. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten im Verkaufsraum aufgestellte Gegenstände, die an ein Picknick erinnerten.

Die Täter hatten unter anderem einige Teelichter benutzt, Softdrinks getrunken sowie Süßigkeiten und Chips gegessen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen sie das Geschäft mit diversen Prepaid-Karten und Zigaretten.

Der Tatzeitraum kann auf den 10.03.2021, 20:30 Uhr, und dem 11.03.2021, 05:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Wie die Unbekannten Zugang zu den Geschäftsräumen erlangt haben, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

