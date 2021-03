Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Rheda-Wiedenbrück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Rheda-Wiedenbrück - Am Freitagmorgen, 12.03.2021, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Schlachtbetrieb, in der Straße In der Mark, in Rheda-Wiedenbrück informiert.

Gegen 07:00 Uhr ereignete sich die Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern. Im Zuge des Streits wurde ein 34-jähriger Mann mit einem scharfen Gegenstand durch einen 35-jährigen Mann schwer verletzt und verstarb schließlich im Krankenhaus.

Der dringend tatverdächtige Mann wurde festgenommen.

Eine Obduktion des verstorbenen Mannes findet im Laufe des Nachmittages statt.

Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz leitet die Mordkommission Schleife, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld an der Aufklärung des Tötungsdelikts arbeitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell