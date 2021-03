Polizei Bielefeld

POL-BI: Auslieferer geraten aneinander

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An einem Baumarkt an der Eckendorfer Straße gerieten am Donnerstag, 11.03.2021, ein Lkw-Fahrer und ein Paketdienst-Fahrer in einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung. Für die Polizei sind beide Männer Tatverdächtige einer Körperverletzung.

Gegen 12:25 Uhr beabsichtigte ein 33-jähriger Bielefelder, mit seinem Transporter den Parkplatz des Baumarktes an der Kreuzung Finkenstraße und Eckendorfer Straße zu verlassen. Weil sich während seiner Anlieferung ein Lkw-Fahrer vor seinen Transporter gestellt hatte, ging er zur Lkw-Fahrerkabine, um den Fahrer zu bitten, an die Seite zu fahren.

Nach der Schilderung des 33-Jährigen und eines anwesenden Zeugen reagierte der 51-Jährige aus Tarnow sofort aggressiv. Er beleidigte und bespuckte den Paketboten aus dem Lkw heraus. Als er ausstieg und den Jüngeren ins Gesicht griff, um ihn fort zu drücken, schlug ihn der 33-Jährige einmal mit der Faust ins Gesicht.

Im Anschluss zogen sich beide Fahrer in ihre Fahrzeuge zurück, wobei der 33-Jährige einen Rettungswagen und die Polizei rief. Vor Ort kümmerten sich Rettungssanitäter um die leichte Gesichtsverletzung des Lkw-Fahrers.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell