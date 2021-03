Polizei Bielefeld

POL-BI: Umgestürzter Baum wird Autofahrer fast zum Verhängnis

Bielefeld (ots)

Bielefeld-Ummeln

In der Nacht zu Freitag, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein 23jähriger Gütersloher mit seinem Pkw Daimler Benz E220 die Gütersloher Straße in Richtung Gütersloh. Als er sich kurz vor der Kreuzung Gütersloher Straße/Steinhagener Straße/Ummelner Straße befand, bemerkte er einen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn. Der Gütersloher konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und geriet mit dem Pkw unter den Baum, der die Fahrbahn komplett blockierte. Der Fahrer, der sich alleine im Pkw befand, wurde leicht verletzt. Er konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Da er über Schmerzen klagte, wurde der Gütersloher mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der umgestürzte Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Ein Abschlepper entfernte den Pkw von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Gütersloher Straße war aufgrund des umgestürzten Baumes für ca. 90 Minuten gesperrt.

