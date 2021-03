Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Diebstahl von Autoteil

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - In Stieghorst nahm ein Anwohner bereits am Montag, 22.02.2021, ungewöhnlich laute Geräusche beim Starten seines Autos wahr. Eine Werkstatt informierte ihn, dass der Katalysator seines VW Lupo fehlte.

Der 54-jährige Bielefelder grenzte den Zeitraum für den Autoteile-Diebstahl an der Schneidemühler Straße zwischen Sonntag, gegen 14:00 Uhr, und Montag, gegen 13:00 Uhr, ein. Wegen des wahrgenommenen hohen Lärmpegels brachte er sein Auto am Dienstag, 09.03.2021 in eine Kfz-Werkstatt. Ein Mitarbeiter unterrichtete den VW-Fahrer über die Diagnose, dass jemand den Katalysator demontiert hatte. Der 54-Jährige zeigte den Diebstahl am Mittwoch bei der Polizei an.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell