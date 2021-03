Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Computer-Betrüger aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Stadtgebiet-

Die Polizei warnt vor Anrufern, die am Telefon als vermeintliche Mitarbeiter einer Softwareentwickler-Firma versuchen, Bielefelder zu betrügen.

Dienstagmittag, 09.03.2021, riefen angebliche Mitarbeiter der Firma Microsoft bei einer Bielefelderin an und behaupteten, dass Ihr Computer mit Viren und Trojanern befallen sei. Die Betrüger boten Software an, die es ihnen angeblich möglich mache, das Problem zu beseitigen. Die Täter redeten circa vier Stunden am Telefon auf ihr Opfer ein und setzten es unter Druck, um sich auf ihren Computer einzuloggen. Anschließend wirkten die Betrüger auf die Angerufenen ein, XBox Karten zu kaufen, mit dem Ziel, die Registrierungsnummern anschießend an die Täter zu übermitteln.

Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ohne erkennbaren Anlass, misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Sie sollten das Gespräch beenden und keinesfalls persönliche Daten preisgeben.

Nutzer, die auf Verlangen der Anrufer bereits Software auf ihrem Rechner installiert haben, sollten das Gerät schnellstmöglich vom Internet trennen und von einem PC-Experten überprüfen lassen. Informieren sie ihre Bank und sperren sie vorsichtshalber Online-Banking beziehungsweise ändern Sie die Zugangsdaten.

