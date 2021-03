Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb mit 10 Flaschen Champagner erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmittag, 09.03.2021, konnte ein Ladendieb in einem Supermarkt auf frischer Tat ertappt werden. In seinem Rucksack hatte er hochpreisige Waren sorgfältig verstaut.

Gegen 12:00 Uhr meldete ein Supermarkt in der Huberstraße, Höhe Hölländische Straße, der Polizei einen Ladendiebstahl. Ein Mitarbeiter hatte den Dieb, einen 20-jährigen Mann, beobachtet, wie er die Waren verstaute.

Die alarmierten Beamten stellten im Rucksack des Mannes zehn Flaschen hochwertigen Champagner fest. Sein mitgeführtes Bargeld reichte bei weitem nicht für den hohen dreistelligen Kaufbetrag aus.

