Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A44

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Bad Wünnenberg - Nach den bisherigen Erkenntnissen ist am Dienstag, 09.03.2021, ein Pkw auf der A44 zwischen zwei Lkw eingeklemmt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Lichtenau in Fahrtrichtung Kassel. In den verunglückten Fahrzeugen wurden mehrere Personen eingeklemmt. Nähere Angaben zur Schwere der Verletzungen können derzeit nicht gemacht werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt der Fahrer eines Lkw aus Donauwörth gegen 12:20 Uhr aufgrund eines Rückstaus auf dem rechten Fahrstreifen im Bereich des genannten Teilstücks der A44. Hinter ihm befand sich der Fahrer eines Lkw aus Kassel. Um nicht auf den stehenden Lkw aus Donauwörth aufzufahren, wich der Lkw-Fahrer aus Kassel nach rechts auf den Seitenstreifen aus.

Direkt hinter dem Lkw aus Kassel befand sich ein BMW mit spanischer Zulassung, dem ein Lkw aus Tschechien folgte. Zunächst sollen beide Fahrzeuge nach links ausgewichen sein, wobei der Lkw auf das Heck des BMW gefahren sein soll, bevor der Pkw in das Heck des stehenden Lkw aus Donauwörth geschoben wurde.

Personen die Erste Hilfe leisteten, berichteten von mehreren Insassen in dem BMW und drei verletzten Lkw-Fahrern, wobei neben den Pkw Insassen ein Fahrer ebenfalls in seiner Kabine eingeklemmt worden sein soll. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten werden noch über einige Stunden andauern.

Die A44 ist in Richtung Kassel gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird an der Anschlussstelle Bühren abgeleitet. Ein Auffahren in Fahrtrichtung Kassel ist derzeit nicht möglich. Die Autobahnmeisterei leitet auffahrende Fahrzeuge aus Richtung A33 in dem Autobahnkreuz in Richtung Dortmund.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell