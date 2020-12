Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201214 - 1270 Frankfurt-Bockenheim: Hinweisgeber gesucht

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 7. Dezember 2020, gegen 07.20 Uhr, war ein 10-jähriges Mädchen auf der Schloßstraße (in Richtung der Breitenbachbrücke) unterwegs zum Schulunterricht. In Höhe der Hausnummer 24 wurde sie von hinten umklammert und es wurde ihr der Mund zugehalten. Nach nur wenigen Sekunden ließ der Unbekannte wieder los und lief in Richtung der Breitenbachbrücke davon. Die Geschädigte konnte den Mann nur von hinten sehen. Demnach soll er etwa 180 cm groß und von normaler Statur sein. Trug eine gestreifte Mütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Der 10-Jährigen fiel noch der "muffige" Geruch des Mannes auf.

Nur drei Tage später, am Donnerstag, den 10. Dezember 2020, gegen 08.05 Uhr, war ein 13-jähriges Mädchen auf der Schloßstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 wurde auch sie von hinten umklammert. Trotzdem der Unbekannte versuchte, ihr den Mund zuzuhalten, gelang es ihr, dem Täter in die Hand zu beißen und laut zu schreien. Die Geschädigte konnte sich aus der Umklammerung befreien und flüchten.

Die Frankfurter Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf bzw. zu dem unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell