Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge schlägt Einbrecher in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Unbekannte stiegen am Montag, 08.03.2021, in ein Gebäude am Wellensiek ein. Vor dem Abtransport der Beute schlug ein Anwohner sie in die Flucht.

Ein Anwohner nahm gegen 19:50 Uhr im Bereich der Straße Wellensiek verdächtige Geräusche wahr. Der Bielefelder folgte den "zischenden" Geräuschen und gelangte bis vor das im Umbau befindliche Schulgebäude. Dort erkannte er im Lichtschein seiner Taschenlampen zwei dunkel gekleidete Personen, die durch den Lichtstrahl aufgeschreckt über den Schulhof auf den Wellensiek in Richtung Kreuzberger Straße flüchteten.

An dem Gebäude standen ein Fensterflügel offen und der danebenliegende Flügel auf Kipp. Davor lagen ein benutzter Feuerlöscher, ein Winkelschleifer und ein Karton mit mehrere Flaschen Silikon auf dem Boden. Offensichtlich hatte der Zeuge die Einbrecher beim Abtransport der Beute gestört und in die Flucht geschlagen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

