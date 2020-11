Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

AnhausenAnhausen (ots)

Am 03.11.2020 kam es gegen 21:40 Uhr auf der L258 zwischen der "Alteck" und Anhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein Transporter einen vorausfahrenden PKW. Hierdurch verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der PKW drehte sich auf der Fahrbahn. Der Transporter geriet in das angrenzende Feld und überschlug sich mehrmals. Hierbei wurde der 38 jähriger Fahrer schwerverletzt und nach Erstversorgung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachter mit der zur Rekonstruierung des Unfallhergangs beauftragt. Die Straße war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Mögliche weiterer Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

