Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall am Molzberg

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 01.11.2020, gegen 21:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin die Kreisstraße 7 (Auf dem Molzberg) aus Richtung Berufsbildungszentrum kommend in Richtung B 62. Im Verlauf der Gefällstrecke, im Bereich einer Linkskurve, geriet der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, über die Fahrbahnmitte hinaus. Dabei steuerte die junge Fahrerin ihren Pkw Audi über einen Fahrbahnteiler, beschädigte dort mehrere Verkehrszeichen. Anschließend fuhr das Fahrzeug mit beschädigten Vorderreifen an der Einmündung zur Schützenstraße gegen mehrere Absperrpfosten, um schlussendlich neben der Fahrbahn zum Stillstand zu kommen. Die junge Fahrerin blieb unverletzt; Bilanz des Sachschadens ca. 6000EUR.

