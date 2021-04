Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Randalierer leistet Widerstand gegen Polizei (11.04.2021)

Spaichingen (ots)

Ein Betrunkener hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Polizei in der Straße "Meisenweg" auf den Plan gerufen. Ein 31-Jähriger randalierte auf der Straße, weshalb eine Anwohnerin die Polizei verständigte. Den Beamten gelang es nicht, den deutlich alkoholisierten Mann zu beruhigen. Als sie ihn zur Polizeiwache bringen wollten, sperrte und wehrte sich der Mann massiv dagegen. Mit vereinten Kräften gelang es der Polizei schließlich, ihn in einen Streifenwagen zu setzen und mitzunehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb ein Richter den Gewahrsam des Mannes anordnete. Er musste seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausnüchtern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell