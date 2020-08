Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt

Fröndenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.08.2020) fuhr eine 56-jährige Schwerterin gegen 15 Uhr auf der Unnaer Straße in Richtung Fröndenberg. Direkt hinter der Kreuzung Hubert-Biernat-Straße blinkte sie, um in eine Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen. Als sie abbremste, bemerkte das ein ihr folgender 57-jähriger LKW Fahrer aus Waltrop zu spät und fuhr auf den PKW der Schwerterin auf.

Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit den entgegenkommenden PKW eines 76-jährigen Sassenbergers und eines 32-jährigen Bremers.

Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unnaer Straße gesperrt werden.

