Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Mountainbikes aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Selm (ots)

Bei einem Polizeieinsatz wurden in einer Wohnung in Selm am 19.08.2020 drei Mountainbikes aufgefunden, für die der Wohnungsinhaber keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Räder wurden daraufhin von der Polizei sichergestellt.

Alle drei Räder sind von der Marke "Cube" und haben eine Federgabel. Bisher konnten sie keiner vorliegenden Anzeige zugeordnet werden.

Die rechtmäßigen Eigentümer der abgebildeten MTBs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0 mit der Polizei in Werne in Verbindung zu setzen.

