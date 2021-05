Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Kleintraktor gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 08.05.2021 auf Sonntag, 09.05.2021, wurde in Liel ein Kleintraktor, Marke Hako 2700D, Farbe Rot, Dach Weiß, von einem Gartengrundstück in der Eggener Straße gestohlen. Auf dem Dach sind zwei Arbeitsscheinwerfer angebaut. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon, 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

