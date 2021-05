Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: präparierte Köder ausgelegt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021, und am Montag, 10.05.2021, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Unbekannter, im Innenhof der Lessingstraße 1 - 5, auf verschiedenen Grünstreifen, präparierte Salamischeiben ausgelegt habe. In den Scheiben waren Nadeln platziert. Ein Hund fraß einen der Köder und musste am Sonntag notoperiert werden. Eine Anwohnerin hatte mehrere Salamischeiben eingesammelt und der Polizei übergeben. Bei einer Absuche durch die Polizei konnten keine weiteren Salamischeiben festgestellt werden.

Der Fachdienst des Polizeipräsidiums Freiburg, Gewerbe und Umwelt, hat wegen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen. Der Fachdienst sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können und ist über die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, erreichbar.

