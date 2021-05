Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fußgängerin auf Parkplatz eines Discounters von Pkw erfasst - Autofahrerin und Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 11:15 Uhr, ist eine Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen von einem Pkw erfasst worden. Bei strömenden Regen hatte die unbekannte Autofahrerin die 39 Jahre alte Fußgängerin beim Einfahren in einer Parklücke offensichtlich übersehen. Die Fußgängerin konnte sich auf der Motorhaube abstützen und auf den Beinen halten. Die Frauen unterhielten sich kurz, bis die Fußgängerin signalisierte, dass alles in Ordnung sei. Beide gingen dann ihrer Wege. Aber schon nach kurzer Zeit verspürte die Fußgängerin starke Schmerzen. Schließlich wurde der Unfall bei der Polizei angezeigt. Bei der Autofahrerin soll es sich um eine jüngere blonde Frau mit einem blauen BMW-Kombi gehandelt haben. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet die Autofahrerin und Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

