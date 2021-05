Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Mutmaßlich berauscht war am Freitagabend, 07.05.2021, in Lauchringen ein junger Mann auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen 21:00 Uhr war der 19-jährige einer Kontrolle unterzogen worden, weil das Versicherungskennzeichen an seinem Roller fehlte. Wie sich herausstellte, war dieses abgebrochen. Versicherungsschutz bestand. Allerdings wies der Fahrer drogentypische Konsumanzeichen auf. Ein Drogentest verlief auf THC positiv. Er räumte dann auch ein, zwei Joints geraucht zu haben. Eine Blutprobe wurde erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell