Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Autofahrer mit knapp zwei Promille

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 07.05.2021, ist in St.Blasien ein Autofahrer mit rund zwei Promille von der Polizei gestoppt worden. Der 61-jährige war gegen 21:20 Uhr an eine Kontrollstelle der Polizei gekommen. Als er diese erkannte, wendete er und fuhr davon. Er konnte von einer Streifenwagenbesatzung eingeholt und angehalten werden. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Eine Überprüfung ergab knapp zwei Promille. Eine Blutprobe folgte.

