Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Enkeltrick im letzten Moment verhindert - Widerstand - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zigarettenautomat aufgebrochen - Katalysator entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim rückwärts Ausfahren von einem Grundstück auf die Straße Im Rohrwasen kollidierte ein 22-jähriger Hyundai-Lenker am Donnerstag gegen 16.20 Uhr mit dem Pkw eines dort fahrenden 53-jährigen VW-Lenkers. Dadurch entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Widerstand bei Personenkontrolle

Am Donnerstag um kurz vor 19 Uhr befuhr eine Polizeistreife den Heideweg. Während der Fahrt stellten die Beamten eine männliche Person, die beim Erkennen der Polizeistreife plötzlich in Richtung Heide davonrannte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten die Person zu kontrollieren. Es konnte erkannt werden, dass der junge Mann bei seiner Flucht einen Gegenstand in den angrenzenden Wald warf. Kurz darauf konnte er durch einen Beamten festgehalten werden. Nachdem er erheblichen Widerstand leistete, zu fliehen versuchte und zudem dem Beamten einen Kopfstoß versetzen wollte, wurde der 21-Jährige zu Boden gebracht. Hierbei trat er mit seinen Beinen nach den Beamten und traf einen am Kopf. Er beleidigte beide Polizisten mehrfach. Bei der Durchsuchung der Person konnte etwas Marihuana und Zubehör aufgefunden werden. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde durch einen Richter der Gewahrsam bis zum nächsten Morgen angeordnet.

Aalen: Auffahrunfall

Auf der Carl-Zeiss-Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 33-jährige Audi-Lenkerin fuhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw einer 66-jährigen Renault-Lenkerin auf und verursachte dabei einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Katalysator ausgebaut und entwendet

Aus einem in der Straße Friedensinsel geparkten Pkw VW Golf wurde am Donnertag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr der Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Aalen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Donnerstagnachmittag wurde festgestellt, dass mit brachialer Gewalt an einem Zigarettenautomaten, der in der Eduard-Pfeiffer-Straße gegenüber dem Gebäude des Kinoparks aufgestellt ist, das Geldscheinfach aufgebrochen wurde. Über den Sachschaden bzw. das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Lenker beschädigte am Donnerstag gegen 18.20 Uhr beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne auf einer Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Aalener Straße/Heidenheimer Straße sowie ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Westhausen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden an der Ostseite der Wöllersteinhalle, in der Jahnstraße, im Bereich des dortigen Treppenaufgangs die Wände sowie die Treppenverkleidung teils großflächig mit roten und schwarzen wasserfesten Stiften beschmiert und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht.

Aalen: Enkeltrick im letzten Moment verhindert

Eine 83-jährige Geschädigte wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr fast Opfer eines Enkeltrickbetrügers. Nachdem sie von ihrem angeblichen "Enkel" angerufen wurde und dieser vorgab, nach einem Verkehrsunfall Geld für die Versicherung zu benötigen, fuhr sie mit einem vom Anrufer bestellten Taxi zur Bank und wollte dort 12.000 Euro abheben. Ein Bankmitarbeiter erkannte den Betrug und verständigte sofort die Polizei.

Aalen: Unfall durch Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 2500 Euro verursachte eine 75-jährige Hyundai-Lenkerin, als sie am Donnerstag gegen 11.10 Uhr beim Einfahren in die Ziegelstraße mit einem dort fahrenden Klein-Lkw kollidierte.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Bereich der Skateranlage am Großparkplatz Schießwagen in der Rotenbacher Straße wurden zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagnachmittag 13.30 Uhr, mehrere Aufbauten sowie das Hinweisschild mit weißer und schwarzer Farbe besprüht. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von blauer Tonne und Terracotta-Pflanzkübel

Über eine unverschlossene Fluchttüre verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Dienstag 16 Uhr und Donnerstag 15 Uhr, Zugang zum Hinterhof zwischen Wohn-/und Geschäftsgebäuden im Kronengäßle. Hier entwendete er eine blaue Mülltonne sowie einen Terracotta-Pflanzkübel mit einem Kirchlorbeerstrauch im Wert von ca. 150 Euro und entfernte sich mit dem Diebesgut über die Fluchttüre in Richtung Postgasse. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Radfahrer

Beim links Abbiegen von der Weißensteiner Straße auf ein dortiges Grundstück, übersah ein 51-jähriger Opel-Lenker am Donnerstag gegen 18.45 Uhr einen 46-jährigen Radfahrer, der auf dem dortigen Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell