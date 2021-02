Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:40 Uhr wurde an einem geparkten Pkw in der Waldbreitbacher Straße der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher meldete sich weder bei dem Halter noch bei der Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

