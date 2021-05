Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Rheinsprung ruft großen Rettungseinsatz hervor

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 08.05.2021, hat der Rheinsprung einer bislang unbekannten Person in Laufenburg einen großen Rettungseinsatz hervorgerufen. Kurz vor 03:30 Uhr war beobachtet worden, wie eine Person von der Alten Rheinbrücke in den Rhein gesprungen war. Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst, Polizei und zwei Hubschrauber machten sich auf die Suche. Die Suchaktion wurde nach gut zwei Stunden erfolglos abgebrochen. Ein junger Mann wurde in diesem Zusammenhang wohlbehalten zu Hause angetroffen. Dieser bestritt, in den Rhein gesprungen zu sein. Abgelegte Kleidungsstücke des "Springers" wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine Notlage nicht vorgelegen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell