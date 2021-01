Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Ratingen - 2101099

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Montagabend (25. Januar 2021) kam es auf der Berliner Straße in Ratingen erneut zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:30 Uhr bemerkte ein 50-jähriger Zeuge im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße in Ratingen-West Rauchgeruch. Unterhalb eines Stromkastens stellte er einen brennenden Zeitungsstapel fest, welchen er glücklicherweise mit Schnee schnell selbstständig löschen konnte. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wurde das Feuer endgültig unter Kontrolle gebracht, so dass nur ein geringer Sachschaden durch Rußablagerungen an der Wand entstand.

Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Ob die hiesige Tat mit den zwei vorangegangenen Brandgeschehen am 05. Januar 2021 sowie am 12. Januar 2021 an der gleichen Tatörtlichkeit in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen (siehe ots-Nummer 2101018, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4805416 sowie ots-Nummer 2101046, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4810663)

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell