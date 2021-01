Polizei Dortmund

POL-DO: Kein eigenes Fahrrad und kein Bus - zwei Argumente für versuchten Fahrraddiebstahl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0059

Gleich zwei Argumente lieferte einer der Tatverdächtigen den Polizeibeamten bei seiner Ingewahrsamnahme am frühen Samstagmorgen (16. Januar) in Brackel. Begründung für den versuchten Fahrraddiebstahl: kein eigenes Rad und um die Uhrzeit auch kein Bus. Beim Ursprungsproblem - nämlich schnellstmöglich nach Hause zu kommen - konnten die Beamten nun Abhilfe schaffen.

Aber der Reihe nach: Ein Zeuge beobachtete gegen 0.50 Uhr zwei junge Männer auf einem Supermarktparkplatz an der Brackeler Straße, die offensichtlich ein unverschlossenes Fahrrad in ihren Besitz nahmen. Schnell bemerkten sie, dass dieses fahruntauglich war und ließen es zurück. Auf ihrem Weg in Richtung Asseln entdeckten sie in Höhe der Schimmelstraße ein weiteres Rad. Dieses Mal verschlossen an einem Verkehrsschild.

Durch Rütteln und Schütteln gelang es dem Duo das Schild leicht abzuknicken, wodurch das Lösen des Sockels möglich gewesen wäre. Gestört durch die eintreffenden Polizisten, scheiterte der Diebstahl jedoch. Die leicht alkoholisierten 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen und zur nächstgelegenen Wache gebracht.

Erziehungsberechtigte holten den 15-jährigen Dortmunder ab. Polizisten brachten den als vermisst gemeldeten 14-Jährigen aus Wuppertal zur Jugendschutzstelle, von wo aus er nach Wuppertal gebracht wurde.

Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern.

