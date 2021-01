Polizei Dortmund

POL-DO: Auto brennt nach Unfall in Lanstrop aus - Fahrer flüchtet zu Fuß

Dortmund (ots)

Der Fahrer eines roten Kleinwagens ist am Freitagabend (15. Januar) nach einem Auffahrunfall in Dortmund-Lanstrop vom Unfallort geflüchtet. Der Wagen brannte vollständig aus.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 35-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr auf der Straße Am Burhag in Richtung Westen. In Höhe der Niederadener Straße bremste sie den Wagen ab, um vorfahrtberechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen. Aus bislang ungeklärter Ursache erkannte dies offenbar der Fahrer eines von hinten herannahenden Kleinwagens zu spät. Das Auto prallte auf das Heck des stehenden VW. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß über die Felder vom Unfallort. Der Wagen, ein roter Chevrolet Matiz, fing Feuer und brannte vollständig aus.

Die beiden Insassinnen des VW (14 und 35, aus Bönen) wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Polizei setzte zur Fahndung des flüchtigen Autofahrers u.a. einen Hubschrauber ein. Zeugen beschrieben den Fahrer als etwa 45 Jahre alten Mann mit kurzen, blonden Haaren. Er war etwa 185 cm groß.

Die Ermittlungen zur Unfallflucht dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Scharnhorst unter 0231-132-3621 entgegen.

