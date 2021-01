Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder entdeckt seinen gestohlenen Roller auf Internetplattform und vereinbart Kauftermin - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0057

Ein Blick kann nicht schaden: Das dachte sich wohl auch ein 58-jähriger Dortmunder, der seinen gestohlenen Roller nur einen Tag später auf einer Internetplattform zum Kauf entdeckte.

Erst in der Nacht von Donnerstag (14.) auf Freitag (15. Januar) hatte ein Unbekannter den Roller an der Mathildenstraße / Im Rauhen Holz entwendet. Der Dortmunder erstattete Anzeige und beobachtete die aktuellen Inserate auf den gängigen Verkaufsplattformen.

Und tatsächlich: Am Samstag erkannte der 58-Jährige seinen Roller und vereinbarte einen Verkaufstermin - in Dortmund und in nur 950 Meter Entfernung zum Tatort. In zivil gekleidete Beamte beobachteten gegen 20.40 Uhr die Situation an der Stenbocke und nahmen den Tatverdächtigen, einen 19-jährigen Dortmunder, vorläufig fest. Für die Polizei kein Unbekannter. Er ist bei gleich gelagerten Delikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung brachten Beamte den 19-Jährigen zur nächstgelegenen Wache.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Davon unbekümmert konnte der 58-Jährige aus Dortmund seinen Roller unbeschadet in Empfang nehmen.

