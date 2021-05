Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Jugendliche verunglückt mit Moto-Cross-Maschine - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstagmittag, 08.05.2021, ist eine Jugendliche in Herrischried mit einer Moto-Cross-Maschine verunglückt. Gegen 15:10 Uhr war das Mädchen auf einem privaten Wiesengelände mit der Maschine gefahren. Sie dürfte die Kontrolle verloren haben, kam von der Wiese ab auf eine Grundstückszufahrt, wo sie gegen eine Mauer prallte und stürzte. Einen Sturzhelm hatte sie nicht auf. Nach dem Sturz war sie ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

