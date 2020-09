Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, 13. September 2020, kam es um 13.30 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriges Mädchen beabsichtigte vom Gehweg aus zwischen zwei parkenden Pkw die Bahnhofstraße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Hierdurch wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Damme - Sachbeschädigung im Eingangsbereich der Sporthalle in Damme Von Sonntag, 13. September 2020, 09.30 Uhr bis Montag, 14. September 2020, 06.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Mülleimer und einen an der Wand angebrachten Aschenbecher im Eingangsbereich der Sporthalle an der Schützenstraße. Der Sachschaden beträgt 100,00 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Montag, 14. September 2020, um 15.25 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Emsdetten die Industriestraße mit einem Pkw und Anhänger. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab von der Fahrbahn und fuhr gegen ein Metalltor. Anschließend kam der Pkw mit Anhänger im Seitengraben zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4.000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. September 2020, 14.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug eine Grundstücksmauer in der Beethovenstraße in Vechta und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

