Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Imbiss

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt in einen Imbiss in der Kaiserallee in der Karlsruher Weststadt. Der Eindringling gelangte vermutlich über ein Toilettenfenster in den Schnellimbiss. Zielstrebig ging der Dieb hinter den Verkaufstresen und nahm aus der dortigen Registrierkasse Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro an sich. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell