Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. September 2020, kam es um 16.54 Uhr auf der B401 zu einer Verkehrsunfallflucht. Während eines Überholvorganges in einem Kurvenbereich stieß ein weißer Kastenwagen mit dem Pkw eines ihm entgegenkommenden 25-jährigen Mannes aus Dörpen zusammen. Der unbekannte Fahrer des Kastenwagens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. September 2020, kam es um 19.05 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Saterland wollte vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes die Hauptstraße zu überqueren. Hierbei übersah er eine auf dem Fahrradweg fahrende Radgruppe. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Ukrainerin. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Bösel - Diebstahl von Fahrrädern an Bushaltestelle

Am Donnerstag, 10. September 2020, kam es zwischen 07.30 und 11.00 Uhr an einer Bushaltestelle an der Dorfstraße zum Diebstahl von insgesamt vier Fahrrädern. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Kalkhoff, Modell Agatta City bike in der Rahmengröße 50, ein schwarzes Damrnrad der Marke Pegasus, Modell Ptazza Treckking mit 28 Zoll großen Reifen, ein gelbes Herrenrad der Marke Pegasus, Modell Avanti mit 26 Zoll großen Reifen und ein weißes Damenrad der Marke Kalkhoff, Modell Wave, mit 28 Zoll großen Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell