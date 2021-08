Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Rauchentwicklung in Kellerraum

KORREKTUR

Offenburg (ots)

Entgegen der Erstmeldung vom Montag, 16:11 Uhr, war es im Kellerraum des Anwesens zu einem offenen Feuer gekommen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr in wenigen Minuten gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Ursprungsmeldung vom 9.8.2021, 16:13 Uhr

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Rauchentwicklung in Kellerraum

Offenburg, Bohlsbach Rauch war am Montagnachmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kolonie" gedrungen und hat für ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr gesorgt. Die Wehrleute konnten bei dem Vorfall gegen 15:30 Uhr kein offenes Feuer feststellen. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden aufgenommen.

