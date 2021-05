Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Kellerbrand in Hotel

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Samstag (01.05.2021) zu einem Brand im Keller eines Hotels in der Straße "Am Schwimmbad". Das Feuer war in einem Wäscheraum ausgebrochen. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Brandexperten der Polizei Celle haben die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

