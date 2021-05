Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag (02.05.2021) haben sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Lanneweh" verschafft und dort sämtliche Räume durchwühlt. Sie entwendeten Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollten sich bei der Polizei in Celle melden unter 05141/277-215.

